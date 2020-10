Le milieu de la culture est déçu, mais pas surpris d’apprendre que le confinement partiel imposé dans les régions classées en zones rouges se prolongera pour encore quatre semaines.

« C’est plate, mais ce n’est pas une surprise pour nous. On s’y attendait », a réagi le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo, après le point de presse du premier ministre, François Legault, lundi en début de soirée.

« Ce qui me dérange aussi, c’est qu’on ne sait toujours pas à quel moment on va pouvoir rouvrir. M. Legault a dit que c’était jusqu’au 23 novembre, mais qu’il va réévaluer la situation dans deux semaines. Mais nous, on a besoin de le savoir quelques semaines à l’avance. Je ne peux pas avoir le feu vert le lundi et ouvrir le jeudi suivant. »

La décision du gouvernement de prolonger « le défi 28 jours » n’a surpris personne dans le milieu du théâtre non plus :

« Il n’y a pas grand monde, je crois, dans le milieu du théâtre qui s’attendait à ce que les salles de spectacles et les lieux culturels puissent ouvrir le 29 octobre. Et encore plus dans la région de Québec, lorsqu’on regardait les chiffres quotidiens au-dessus de la moyenne nationale. Ça ne me surprend pas du tout. Je serais tombé en bas de ma chaise si on m’avait dit le contraire », a confié lundi Marc Gourdeau, le directeur général et artistique de Premier Acte, à Québec.

Découragement

Du côté de l’organisme RIDEAU, un regroupement de diffuseurs professionnels de spectacle, on ne cache pas qu’on commence à être découragé :

« On a travaillé pendant des mois avec la santé publique et la CNESST pour faire de nos salles des milieux sécuritaires. Là, les cas augmentent à coups de 800 et 1000 par jour, pourtant les salles de spectacles sont fermées. Visiblement, on ne fait pas partie du problème. À quoi a servi tout ce travail en amont, tous ces investissements et ces discussions pour finalement nous considérer comme un milieu qui n’est pas sécuritaire ? À chaque vaguette, on va refermer ? » s’interroge la directrice générale de RIDEAU, Julie-Anne Richard.