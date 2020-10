Québec doit rester rouge, juge son directeur de la santé publique

La situation sanitaire de la Ville de Québec continue de se détériorer, au point où son directeur de la santé publique, le docteur André Dontigny, recommande que la région reste en zone rouge.

Au micro de Pierre Nantel, sur QUB radio, il a souligné la gravité de la situation et le fait qu'elle ne prenne « pas le bon bord ».

« On est passé, de la fin août, à à peu près 200 cas par semaine, à environ 1200 cas depuis la semaine du 4 octobre. [...] Ce que ça signifie, c'est qu'on a en moyenne 150 à 200 cas par jour et non plus par semaine. »

