Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 27 octobre:

«Angle mort»

Suspense mettant en vedette Karine Vanasse et Sébastien Huberdeau formant un couple qui ne va pas très bien. Mais il y a pire: lors d’un séjour sur les terres de la République de Santiago, un homme dangereux se lancera à leur poursuite après avoir été photographié.

Mardi, 10 h, VRAK.

«L’embarras du choix»

Comédie française dans laquelle Alexandra Lamy prête ses traits à Juliette, une femme constamment indécise, peu importe la situation qui lui est présentée. Le destin se chargera toutefois de lui forcer la main en amour, car deux hommes souhaiteront l’épouser le même jour.

Mardi, 13 h, TVA.

«Ça ne se demande pas»

Début de la deuxième saison de l’émission où toutes les questions sont permises, surtout celles qui dérangent, afin de briser des tabous. Dans ce rendez-vous, les personnes de grande taille sont appelées à donner l’heure juste sur leur corps.

Mardi, 19 h 30, MOI ET CIE.

«Première ligne: chaque seconde compte»

Quand les crises éclatent, il faut réagir vite. C’est le cas au cours d’un conflit familial qui s’envenime et quand un autiste représente une grande menace en s’emparant de tout ce qui lui tombe sous la main. De plus, il faut gérer le retour d’une adolescente en fugue.

Mardi, 19 h, TVA.

«Point doc»

Documentaire signé par l’équipe du «National Geographic» qui s’intéresse aux différents félins et à leurs comportements. On compare la façon d’agir des chats et des animaux sauvages de leur espèce, tous d’excellents et vifs prédateurs. On s’attarde aussi à leurs ancêtres.

Mardi, 20 h, Télé-Québec.

«Phénomènes»

Première de la série à suspense américaine connue sous le titre original «Evil». Kristen Bouchard (Katja Herbers), psychologue clinicienne, doit surmonter son scepticisme alors qu’elle fait équipe avec un prêtre en formation et un entrepreneur afin de sonder l’âme d’un tueur en série. Qui l’emportera: la science ou le surnaturel?

Mardi, 22 h, addikTV.

«Les aventuriers de l’ère moderne»

La première moitié du XXe siècle a été peuplée d’artistes et d’intellectuels marquants. Ceux du Montmartre des années 1900 font partie du lot. Grâce à des images d’archives, mais aussi à la force de l’animation, le téléspectateur est plongé dans leur vie intime.

Mardi, 23 h, Planète +.