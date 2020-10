Saison terminée pour le receveur étoile des Browns Odell Beckham fils

Le receveur de passes des Browns de Cleveland Odell Beckham fils a subi une déchirure ligamentaire au genou gauche et ne reviendra pas au jeu cette saison.

Le joueur-étoile a informé quelques sources, dont le réseau NFL Network, de son état, lundi. L'équipe concernée a confirmé le tout quelques minutes plus tard. La veille, il est tombé au combat tôt dans la rencontre face aux Bengals de Cincinnati. Son quart-arrière Baker Mayfield a tenté de lui refiler une passe, mais celle-ci a été interceptée par Darius Phillips. «OBJ» a subi sa blessure en essayant de rattraper son opposant.

Conséquemment, l’ancien des Giants de New York devrait se soumettre à une convalescence de plusieurs mois.

Évidemment, cela compliquera la tâche de l’entraîneur-chef Kevin Stefanski, qui doit déjà composer sans la présence d’un autre élément important de son offensive, le porteur de ballon Nick Chubb. Chez les receveurs éloignés, la situation est loin d’être au beau fixe: dimanche, les Browns en comptaient quatre en uniforme et parmi eux, Jarvis Landry a joué malgré des côtes fracturées. Tous devront ainsi en faire davantage dans les semaines à venir.

«Odell amène cette énergie durant les entraînements et les matchs, a affirmé Stefanski par le biais de propos rapportés par le site Cleveland.com. Personne d’autre ne peut en donner autant. Cependant, notre travail est de trouver les gars pouvant compétitionner. Nous allons les placer aux endroits où ils peuvent obtenir du succès et je crois que nous serons capables d’accomplir cela. Ce n’est pas facile. Je ne veux pas avoir à faire cela et je suis déçu pour Odell, mais c’est la nature de ce sport. Les blessures en font partie et cela ne signifie pas que chacun d’entre nous apprécie cette réalité, mais nous devons vivre avec elle.»

En 2020, Beckham fils a totalisé 319 verges et trois touchés en 23 réceptions. Cleveland occupe le troisième rang de la section Nord de l’Association américaine malgré un dossier de 5-2. Les Steelers de Pittsburgh sont au sommet, suivis des Ravens de Baltimore.