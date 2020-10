Un délai supplémentaire pour la Ligue de hockey junior de l’Ontario?

La Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) pourrait repousser le début de la prochaine saison jusqu’à la fin du mois de janvier en raison de la situation actuelle de la pandémie de COVID-19 au pays.

C’est ce que le réseau Sportsnet a révélé, lundi, après avoir pris le pouls de certains dirigeants à la suite d’une réunion téléphonique des gouverneurs. Les directeurs généraux doivent les imiter mercredi, et de plus amples détails pourraient être connus par la suite.

La saison devait commencer le 1er décembre selon un communiqué publié par le circuit au mois d’août. La possible tenue d’une saison a toutefois subi un dur coup lorsque le gouvernement a instauré de nouvelles mesures pour freiner la propagation de la maladie le 10 octobre dernier. Ainsi, à Toronto, Ottawa et dans les régions sociosanitaires de York et de Peel, les sports d’équipe sont interdits jusqu’à nouvelle ordre.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avait quant à elle décidé de commencer sa saison au début de l’automne, mais depuis, toutes les équipes en territoire québécois ont dû interrompre leurs activités lorsque plusieurs régions ont basculé en zone rouge.

La Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL) a opté pour l’approche ontarienne et doit, jusqu’à preuve du contraire, amorcer sa campagne le 8 janvier.