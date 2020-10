Une future résidence sur un terrain de golf?

Un audacieux projet de services de santé privés sur un espace du terrain du Club de golf Métabéroutin, sur l'île Saint-Christophe, de Trois-Rivières, a été présenté aux élus municipaux.

Le promoteur Jean-Claude Fortin souhaite y détourner la future Maison des aînés de Trois-Rivières, dont la construction, déjà annoncée par Québec, est destinée au secteur Bas-du-Cap.

Jean-Claude Fortin est celui qui avait réalisé l'imposante Place Belvédère de Trois-Rivières, une résidence pour retraités avec une unité de soins. Celle-ci vient d'être vendue pour 74 M$.

M. Fortin juge que l'environnement de la Maison des aînés sera plus paisible sur l'île Saint-Christophe que sur le site d'un ancien Canadian Tire auquel elle est destinée.

Il propose de construire le centre d'hébergement de 96 chambres et d'en remettre la gestion et l'opération à la direction de santé publique.

«Ce que je dis au gouvernement, c'est que si on le fait dans le privé, ça va coûter beaucoup moins cher. Et je dis au gouvernement: je vais vous faire un bail emphytéotique et vous pourrez le racheter en tout temps moyennant un loyer de X et ils vont sauver de l'argent chaque jour», a plaidé le promoteur.

Autour du centre d’hébergement seraient installés un centre de naissance, un centre de convalescence et aussi un centre chirurgical, tous privés.

L'hôtel de ville a bien reçu le projet. «Écoutez, il n'est quand même pas à un stade très avancé. Il va falloir qu'on ait d'autres discussions. Mais pour l'instant, ça me semble intéressant, oui», s'en est tenu à dire le maire Jean Lamarche.