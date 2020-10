AUDET, Jeanne



À Montréal, le jeudi 23 octobre 2020, est décédée, à l'âge de 88 ans, Jeanne Audet, épouse de feu Maurice Jetté.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Colette), Lucien (Ginette), Luc (Jacques), Yvan (Aubin), Simon (Lise) et Sylvain (Éric), ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille se recueillera le jeudi 29 octobre de 9h à 12h, au salon:suivie des funérailles à l'église St-Joseph de Rivière-des-Prairies et de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des prières et offrandes de messe, pas de fleurs svp.Vue la situation pandémique seul les proches parents lui rendront hommage.