LABELLE (née TURBIDE)

Lucette



À Laval, le 25 octobre, à l'âge de 89 ans est décédée Madame Lucette Turbide, épouse de feu Paul Labelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Elisa) Daniel (Lise) et Benoît (Céline), ses petits-enfants Marie-Ève, Andréanne, Guillaume, Simon, Mariline et leurs conjoint-e-s, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, parents et amis.Elle sera exposée au complexe :le mercredi 28 octobre de 18 h à 21 h ainsi que jeudi dès 9h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon le jeudi 29 octobre à 10h suivie de l'inhumation au Cimetière St-Elzéar.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.