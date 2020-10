L’assurance voyage pendant la pandémie, comment ça marche?

Vous prévoyez aller dans le Sud cet hiver ou voyager l’été prochain ? Certains assureurs couvrent désormais la COVID-19.

Certes, le gouvernement canadien maintient toujours son avis prescrivant à la population de ne pas voyager hors du pays, sauf pour des raisons essentielles. Car la pandémie est désormais une condition préexistante, autrement dit un risque connu des assureurs et de leurs clients, donc non assurable.

Concrètement, aucune assurance annulation ne remboursera votre voyage à cause de la COVID-19.

Pour ce qui est de l’assurance médicale (médicaments, hospitalisation, rapatriement, frais de subsistance), pour une majorité d’assureurs, si vous vous fracturez une jambe ou si vous avez une crise cardiaque en Floride ou en France, pas de problème. Si vous passez une semaine sous ventilateur aux soins intensifs, à cause de la COVID-19, c’est vous qui payez.

Hôtels et transporteurs

Mais certains assureurs considèrent désormais que la COVID-19 est un risque acceptable. J’en ai recensé cinq : Medipac, Tour+Med, Croix Bleue, Manuvie et, depuis peu, Desjardins.

De plus, certaines chaînes hôtelières et certains transporteurs aériens ou voyagistes offrent aussi une couverture médicale COVID-19, notamment Air Canada, WestJet et Sunwing. Mais des conditions s’appliquent. Informez-vous auprès de votre agence de voyages.

Beaucoup de Québécois, dont des snowbirds, partent coûte que coûte, notamment vers la Floride. Comme la frontière terrestre est fermée, ils achètent un billet d’avion en aller simple pour 300 $ ou 400 $ (hors pointe), quitte à faire transporter leur voiture ou VR par camion, pour environ 1000 $ à 6000 $. Le retour se fera dans leur véhicule, car le gouvernement canadien ne refuse personne qui revient au pays, peu importe le moyen de transport.

Des cartes de la situation

On peut consulter une carte de l’état de la situation par région des États-Unis, mise à jour régulièrement sur le site de la National Geographic Society (https://www.nationalgeographic.com/science/2020/05/graphic-tracking-coronavirus-infections-us/).

On constate que la Floride, naguère durement frappée par la pandémie, est actuellement un des États où on détecte le moins de nouveaux cas...

Ailleurs dans le monde, la carte en ligne du comparateur d’assurance Hello Safe (https://hellosafe.ca/presse/carte-canadien-voyage-covid) affiche les pays inaccessibles ou à éviter absolument. Vous glissez votre souris sur votre destination et on vous indique si ses frontières sont ouvertes ou si on impose une quarantaine à l’arrivée.

Conseils