Le défi d'électrifier les parcs de véhicules

La deuxième édition du Forum Impulsion MTL dont l'objectif est d'encourager l'électrification des parcs de véhicules des entreprises a pris son envol mardi.

Ce forum qui a été présenté de manière virtuelle permet de réfléchir aux façons d’actualiser les parcs de véhicules avec des solutions vertes. Les intervenants ont pu y partager des idées pour trouver de bonnes pratiques ainsi que des pistes de solutions.

Le président et chef de la direction de Québecor Pierre-Karl Péladeau a profité du forum pour saluer l’implication du gouvernement du Québec dans ce secteur et il en a profité pour demander au fédéral d’en faire davantage. «Le gouvernement fédéral, qui est le réceptacle de sommes importantes que nous envoyons, doit aussi faire sa part à l’intérieur de cette économie qui est extrêmement bien positionné dans l’avenir. On a vu récemment un investissement majeur chez Ford pour la conversion des usines à Oakville. On souhaiterait, et je pense que c’est tout à fait légitime, que des investissements de cette envergure puisse aussi nous accompagner ici au Québec.»

Québecor compte électrifier son parc de véhicules d’ici dix ans alors que quelques 1100 véhicules seront remplacés. Un projet qui nécessitera un investissement de plus de 17,5 millions de dollars.

Selon ce que le premier ministre François Legault a laissé entendre mardi matin, Québec pourrait annoncer plusieurs projets d’électrifications des transports sous peu.