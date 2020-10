Nathalie Normandeau en a gros sur le cœur contre l'ex-patron de l'UPAC Robert Lafrenière

Nathalie Normandeau est convaincue qu’elle a été arrêtée, en 2016, à la demande du grand patron de l’UPAC de l’époque, Robert Lafrenière, pour forcer la main du gouvernement afin que son poste soit renouvelé.

En entrevue avec Le Journal, mardi matin, au lendemain de la confirmation de la fin de son long parcours judiciaire, l’ancienne vice-première ministre libérale s’est vidée le cœur sur les circonstances de son arrestation, ultra médiatisée, en plein jour de budget provincial.

«Moi, j’en veux à Robert Lafrenière. Les gens me demandent souvent pourquoi j’ai été arrêtée et je me pose la question : "Pourquoi moi?" Ça fait quatre ans et demi que je me demande pourquoi j’ai été ciblée. À force de retourner les pierres et de remettre les morceaux du casse-tête en place, il n’y a qu’une seule réponse qui me vient en tête et c’est Robert Lafrenière», a-t-elle affirmé, persuadée que ce dernier avait besoin de marquer le coup avec un gros nom pour justifier son job.

«En fait, j’ai été arrêtée pour lui permettre d’être renouvelé à la tête de l’UPAC, croit-elle dur comme fer. Martin Coiteux, le ministre de la Sécurité publique de l’époque, avait d’autres "prospects" dans la mire et je pense que Robert Lafrenière a fait plier le gouvernement avec mon arrestation et celle de six autres personnes pour être renouvelé et ça a fonctionné!», s’insurge-t-elle au bout du fil.

«Il n’y a personne qui va me faire croire que mon arrestation le jour du budget relève du hasard ou de la coïncidence. Je ne crois absolument pas à ça, surtout que Robert Lafrenière a été un sous-ministre au ministère de la Sécurité publique. Il connaît très bien l’impact d’un budget pour un gouvernement, c’est un jour sacré», a-t-elle exposé.

Rancœur contre le DPCP

Estimant que les accusations de fraude, complot, corruption dans les affaires municipales et abus de confiance n’auraient jamais dû être déposées contre elle, en premier lieu, elle en veut aussi aux enquêteurs de l’UPAC, qui ne lui ont pas permis de donner sa version des faits avant son arrestation, et au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

«J’en veux surtout au DPCP de l’avoir suivi dans sa folie... Si mes accusations étaient si béton et si solides, est-ce qu’on peut m’expliquer pourquoi, l’année dernière, on a abandonné cinq chefs d’accusation sur huit? Pourquoi, dans mon dossier, il y a quatre procureurs en chef qui se sont succédés en quatre ans et demi? Comment se fait-il que trois procureurs ont décidé de quitter le navire? Ça, ça m’échappe complètement.»

Fraîchement libérée de tous les chefs d’accusation qui pesaient contre elle, en raison de l’arrêt des procédures prononcé pour des délais déraisonnables, Nathalie Normandeau dit toujours réfléchir sérieusement à la possibilité de poursuivre l’État pour les dommages à sa réputation.

«Je comprends que des gens puissent être en colère mais je le suis moi aussi, en colère, face à ce qui m’est arrivé. Je ne m’en sors pas bien... ce n’est pas vrai. Vivre quatre ans et demi avec des accusations au criminel, avec tous les préjudices qui viennent avec, ce n’est pas une sinécure. Le système m’a privé de mes droits fondamentaux. Je compare mon périple judiciaire à un chemin de croix et je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi.»