Nouvelle plateforme pour soutenir l’humour

ComediHa ! met en ligne aujourd’hui ComediHa.TV, une nouvelle plateforme qui offrira des spectacles virtuels en direct et un vaste catalogue de one-man shows et de séries humoristiques. La plateforme est aussi dotée de deux studios mobiles qui peuvent capter des événements humoristiques partout au Québec.

L’application et le site web ComediHa.TV diffusera en direct, entre autres, ses six galas ComediHa ! qui auront lieu en janvier au Capitole de Québec et qui seront animés par Fabien Cloutier, Bleu Jean Bleu, Rachid Badouri, Cathy Gauthier, P-A Méthot et le duo Jean-Michel Anctil et Véronique Claveau.

La plateforme diffusera également la soirée d’ouverture du ComediHa ! Club, le premier comédie club entièrement dédié à l’humour à Québec, qui ouvrira ses portes au début du mois de décembre. Qui d’autre que l’humoriste chouchou de la capitale, P-A Méthot, pour animer la soirée ?

Photo d'archives

Dans le confort de son salon, le public pourra aussi visionner dix-huit autres soirées ComediHa ! Club qui seront captées dans la petite salle, toujours en chantier à la pyramide de Sainte-Foy. Des Shows Mystères sont aussi au programme.

Les amateurs d’humour pourront accéder au contenu de ComediHa.TV grâce à un abonnement mensuel ou annuel, mais pourront aussi acheter certains produits à la carte, comme des spectacles virtuels ou la diffusion des galas ComediHa ! en direct.

Quant au catalogue des séries et des one-man shows qui seront accessibles, il sera dévoilé dans quelques jours. Les intéressés peuvent toutefois aller s’inscrire sur la plateforme pour recevoir l’infolettre qui les informera des sorties à venir.

Deux studios mobiles

Ce qui distingue ComediHa.TV des autres plateformes de diffusion, c’est qu’elle s’est équipée de deux studios mobiles qui peuvent être conduits n’importe où dans la province.

ComediHa ! met ses régies nomades à la disposition des salles et des artistes, offrant un produit clé en main structuré pour la captation, la diffusion et le service de billetterie.

Une salle de spectacles pourrait toutefois décider de géolocaliser la diffusion d’un événement sur la plateforme, pour qu’elle soit accessible seulement à son territoire, un peu comme si c’était une tournée habituelle.

« On veut aller à la rencontre des salles et des artistes qui veulent diffuser un événement sur le web, mais qui ne sont pas équipés ou qui n’ont pas la capacité de le faire. On va rendre accessibles ces studios mobiles qui vont se promener à travers la province », souligne le vice-président marketing et relations d’affaires de ComediHa !, Alexandre Avon.

Le contenu de ComediHa.TV sera entièrement québécois, souligne-t-il. Alexandre Avon souhaite lancer éventuellement l’application et le site web dans toute la francophonie mondiale.