LACOSTE, Jean-Marc



Le 21 octobre 2020, est décédé à l'âge de 77 ans, M. Jean-Marc Lacoste, époux de Mme Huguette Lafrance.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marjolaine (Martin) et Vincent (Véronique), ses petits-fils Alexis, Noah et Mathis, sa soeur Claudette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 29 octobre 2020, de 14h à 18h30 à laUn hommage en mémoire à sa vie sera célébré le jeudi 29 octobre 2020 à 18h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.