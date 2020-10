BERTHIAUME, Lucille



À Montréal, le 22 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lucille Berthiaume. Elle était la fille de feu Georges Berthiaume et de feu Clara Lanctôt.Elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs Solange Mermier (Dr Marcel Berthiaume, décédé), Louise Paquin (Jean-Guy Berthiaume, décédé) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle rejoint ses soeurs décédées Rita (Maurice Godin, décédé) et Marie-Thérèse (Raymond Hébert, décédé).La famille remercie M. Camille Houle qui a assisté Lucille durant ses dernières années de vie. Elle remercie aussi le personnel du CHSLD Idola-St-Jean pour tous les soins prodigués.Une cérémonie en mémoire de la défunte se déroulera ultérieurement.Des condoléances peuvent être transmises par l'entremise de