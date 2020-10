CLOUTIER (MORIN), Rachel



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Rachel Morin, épouse de feu monsieur Gilles Cloutier, survenu le 25 octobre 2020, à l'âge de 85 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Gaétane (Jean-Pierre) et Denise (Gaston), ses petits-enfants Danick (Mélyssa), Christine, Michael (Marlène), Simon (Elsa), Karine (Jean-Daniel) et Marie-Laurence (Félix), ses quatre arrière-petits-enfants Alexie, Mathieu, Ève et William, également dans le deuil ses nombreux frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs bons amis.Une cérémonie privée à la mémoire de Rachel aura lieu en toute intimité, en raison de la situation pandémique.Vos pensées peuvent être transmises directement sur le site de la Corporation des thanatologues du Québec.Les arrangements funéraires ont été confiés aucfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036Téléc.: (450) 655-0941