FORTIN, André



À Sainte-Geneviève, le 24 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur André Fortin, époux de Madame Yolande Fortin, née Paiement.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Francine (Yvon), ses trois petites-filles adorées Geneviève (Richard), Catherine (Andrew) et Myriam (Alex), ses arrière-petits-enfants Charlotte, Rosemarie et Henri, son frère Jean (Pauline), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 31 octobre 2020 dès 10h30, suivi des funérailles à 11h, en l'église Sainte-Geneviève, 16037, boul. Gouin O., Ste-Geneviève, Qc.