DE BLOIS (Mayer), Ghislaine



Le 20 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Ghislaine De Blois, épouse de M. Jean Mayer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Josée (Louis) et ses fils André et Stéphane (Louise), ses petits-enfants Sandra et Bruno, ses belles-soeurs Cécile, Thérèse (feu Émilien), Thérèse (feu Guy) et Florence (feu Camille), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, nous désirons vous informer que les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (Québec) ou à la Fondation de l'hôpital Charles-LeMoyne.Tél.: (450) 467-4780 - Téléc.: (450) 467-9468www.salondemers.com