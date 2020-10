NADEAU, Huguette

(née Desrochers)



Au CHSLD St-Jacques, le 18 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Huguette Desrochers, épouse de feu M. Constant Nadeau, demeurant autrefois de Ste-Julienne.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Richard, Manon (Michel Paradis) et Benoit, ses petits-enfants: Marilyn et Josiane, ses arrière-petits-enfants: Milan et Maélie, ses frères: Jacques (Renée Ratelle), Gilles (Marie-Claire Landry), sa soeur Gisèle (Armand Choquette), sa belle-soeur Lucienne Nadeau, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Étant donné les circonstances reliées à la pandémie, une rencontre aura lieu en toute intimité.Les cendres de Mme Huguette Desrochers seront déposées au Columbarium de la résidence funéraire de St-Jacques avec celles de son époux M. Constant Nadeau.ANDRÉ LÉGARÉ INC.