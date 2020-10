ROY, Charlotte (née Gervais)



À Saint-Sauveur, le 24 octobre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Charlotte Gervais Roy, épouse de M. Yvon Roy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Patricia (Daniel Dufresne et ses enfants), André (Louise Marcotte), sa petite-fille Jessica, sa soeur Nicole (feu Paul-Émile), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Elle est désormais auprès de ses parents Mme Albertine Tremblay et M. Hervé Gervais, ses beaux-parents Mme Marie-Marthe Beaulieu et M. David Roy, ses frères et soeurs Lucille (feu Gratien), Gaston (feu Mariette), Yvon, Lucette (feu Jacques), Noëlla et Liette (feu Roger), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs Maurice (feu Berthe), Lucille (feu Roland) et Jacques (feu Jackie).Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition et la famille se recueillera en toute intimité.