GAGNON (ROY), Huguette



À Boucherville, le 23 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Huguette Roy, épouse de monsieur Claude Gagnon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa belle Annie (Jean-François Gagnon), ses petits-enfants Éliane et Vincent, ses soeurs, ses frères : Monique, Denise, Gaëtan, Gaëtane, feu Gaston, Jean-Paul, Martine et leur conjoint(e), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941le dimanche 1er novembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 17 h en la chapelle du