GIGNAC, Diane (née Phaneuf)



À Montréal, le 26 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Diane Phaneuf.Elle laisse dans le deuil son époux Raymond Gignac, ses enfants Normand (Josée Parent) et Marie-Josée (Sylvain Robert), son petit-fils Nicholas (Jessica Gentile), son arrière-petits-fils Vincent, son frère Robert, ses soeurs Louisette, Francine et Jacqueline, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 novembre 2020 de midi à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalSuivront les funérailles à 14h30 en l'église St-Léonard (5525 Jarry Est, St-Léonard).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs de l'Hôpital Santa Cabrini.