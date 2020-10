LÉPINE, Ronald



Le 24 octobre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé Ronald Lépine. C'est avec beaucoup de tristesse que ses proches l'ont accompagné dans ces derniers moments. À la lumière de l'homme qu'il était, il a su démontré sa force, sa ténacité, son amour de la vie et son humour contagieux jusqu'à la fin.Il manquera terriblement à son épouse Francine Delisle, ses filles Marylène (Daniel Clabots) et Julie (Christian Cyr), ses petits-enfants adorés Émilie, Noémie et Jérémy, ses frères Gaston (Cécile), feu Jean-Claude (France) et feu Roland-Gilles (Diane) ainsi que plusieurs autres parents et amis. Même à travers la maladie, il a toujours su donner de son temps aux gens qui l'entouraient et on se souviendra de lui comme un amoureux de la vie et un mentor. Il est maintenant devenu un ange et saura veiller sur nous tous comme toujours il a su le faire. Un dernier message très important de la part de Ronald :La famille recevra les condoléances le samedi 31 octobre 2020 de 13h30 à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 8145, ch. Chambly, à Saint-Hubert. Une cérémonie suivra à la chapelle du complexe à 15h.