LAROUCHE, Michel



À Montréal, le dimanche 18 octobre 2020 est décédé, à l'âge de 69 ans, Michel Larouche. Il laisse dans le deuil sa fille Véronique, ses petits-enfants Alicia et Kevin, ses frères et soeurs: Pierre (Manon), Johanne, Sylvie (Gilbert A.), Daniel et Gilbert (Céline), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 1er novembre 2020 de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.