Accélération de projets d’infrastructure: les Premières Nations veulent participer à la relance économique

Les groupes autochtones se disent exclus du plan de relance économique du gouvernement Legault, malgré les promesses récentes d’une nouvelle approche de nation à nation.

Même si le projet de loi 66 comprend la construction de 47 Maisons des aînés, ainsi que d’une panoplie de CHSLD et d’écoles pour les allochtones, «aucun projet d’infrastructure communautaire (écoles, hôpitaux, ‘‘maison des aînés’’, etc.) n’est prévu dans une communauté autochtone, même si nous connaissons l’ampleur des besoins», déplore l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) dans un mémoire déposé en commission parlementaire mardi.

Quelques heures plus tard, les Innus de la Côte-Nord sont également venus plaider qu’une partie des millions qui seront investis dans le cadre de ce projet de relance économique – qui prévoit la mise en chantier rapide de 181 nouvelles infrastructures – pourrait servir à offrir de meilleurs services sociaux.

Les Innus soulignent «le maintien des conditions de vie inacceptables» des nations autochtones du Québec et rappellent la vague de suicides qui les ont frappés en 2015. «Le gouvernement du Québec devrait profiter de son plan de relance économique pour adresser ces problématiques et investir dans la santé globale des communautés autochtones: soit la santé mentale, la santé physique, la santé économique et communautaire», soulignent-ils dans leur mémoire.

Centre de crise sur le suicide

Par exemple, les Innus réclament que le projet de relance inclue, pour sa communauté, la construction d’un centre d’hébergement pour les aînés, d’un centre de crise sur le suicide, la rénovation des écoles primaires et secondaires, de même que la création d’un Fonds de développements sociaux communautaires, notamment pour la construction de maisons.

D’ailleurs, tant l’APNQL que les Innus ou le Conseil mohawk de Kahnawake la semaine dernière ont dénoncé d’une même voix l’absence de consultations auprès des groupes autochtones dans la rédaction du projet de loi 66.

Nation à nation

Pourtant, le premier ministre François Legault prône, depuis son élection, une nouvelle approche «de nation à nation» avec les communautés autochtones. Les relations avec les Premières Nations sont d’ailleurs si tendues que M. Legault a récemment remplacé sa ministre des Affaires autochtones pour tenter de rebâtir la confiance.

Dans le cas de la reconstruction du pont Honoré-Mercier, prévue dans le projet de loi 66, cette absence de consultation risque de créer des frictions, puisque les travaux empiéteront sur le territoire mohawk et risquent de se répercuter sur leurs droits de pêche. «Nous ne permettrons pas à ce projet de procéder sur la base des processus identifiés dans le projet de loi 66», écrit le Conseil mohawk de Kahnawake dans son mémoire.