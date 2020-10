Antonio Brown est en grande forme

L’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay Bruce Arians était très enthousiaste mercredi, après la première séance d’entraînement du receveur Antonio Brown avec l’équipe.

«Il semble dans une forme fantastique. Nous avons eu de très bonnes discussions aujourd’hui lui et moi», a dit Arians, dont les propos ont été rapportés par ESPN.

«Il était aux réunions et tout. Il travaille avec Anthony Piroli (l’entraîneur du conditionnement physique) et le personnel pour travailler la force. Il semble en grande forme et prêt à jouer la semaine prochaine.»

Acquis récemment par les Buccaneers alors qu’il était joueur autonome, Brown est sur le point de compléter une suspension de huit semaines imposées par la NFL en raison de ses frasques hors-terrain. Il pourrait donc affronter les Saints de La Nouvelle-Orléans la semaine prochaine avec sa nouvelle équipe.

Après avoir accepté un contrat d’un an avec les Bucs vendredi dernier, Brown a subi des tests de dépistage pour la COVID-19. Il en était à une première présence dans les installations des Bucs mercredi.

Arians croit que le joueur de 32 ans se conformera sans problème au protocole de la ligue concernant le coronavirus.

«Il veut jouer. Et s’il veut jouer, il doit le faire», a-t-il dit à The Athletic.

Brown n’a pas joué dans la NFL depuis septembre 2019. Il a alors disputé son seul match avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui l’ont libéré par la suite. Précédemment, il avait été libéré par les Raiders d’Oakland.

Brown a participé sept fois au Pro Bowl au cours de sa carrière dans la NFL. Sélectionné en sixième ronde du repêchage de 2010 par les Steelers de Pittsburgh, l’Américain a réussi 841 attrapés pour 11 263 verges depuis le début de sa carrière dans le circuit Goodell.