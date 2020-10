ARSENEAULT, Georges



Le 30 septembre 2020 au Centre d'hébergement de Val d'Or est décédé Georges Arseneault à l'âge de 92 ans. Fils de Lionel Arseneault (1895-1976) et de Marie-Blanche Rheault (1900-2001), M. Arseneault est né en 1928 à Claremont, New Hampshire (É.U); sa famille qui avait émigré aux États-Unis en 1925 revenait au Québec en 1930 pour demeurer durant cinq années à St-Wenceslas de Nicolet, en Mauricie. En 1935 ils allaient s'établir sur un lot de colonisation à St-Nazaire-de-Berry en Abitibi Est, nouvelle paroisse fondée en 1933. Il a travaillé toute sa vie dans le domaine forestier dont 32 ans au service du gouvernement du Québec.Lui survivent, ses frères et soeurs Jean-Jacques, de Los Angeles (É.U); Sr Marie-Paule, s.g.m de Montréal, Robert, de Terrebonne, Marguerite, de Shediac (N-B) et Jean-Marie, de Val d'Or. Il laisse dans le deuil ses nombreux neveux et nièces.Selon ses volontés, il a fait don de son corps à la science.