Ce centre dentaire en implantologie a tout pour vous faire sourire!

Au service des gens de Québec depuis près de 40 ans, le centre d’implantologie dentaire Girard et Martineau est un véritable leader en implantologie. On y offre les meilleurs soins dentaires possible réalisés avec les technologies du 21e siècle. En prime, tout cela est prodigué dans un contexte rassurant et chaleureux.

De quoi retrouver le sourire, non ?

Souriez à pleines dents !

Chez Girard et Martineau, le confort, la sécurité et le bien-être des patients sont primordiaux. Reconnu comme le choix du consommateur depuis 5 ans, le centre d’implantologie situé sur la rue Cartier, à Québec, compte sur le talent et l’écoute de 25 professionnels qui forment une équipe expérimentée.

Dans des locaux ultramodernes, récemment agrandis et rénovés, les soins minutieux sont prodigués avec des instruments à la fine pointe de la technologie. Ces traitements d’avant-garde sont offerts à des prix compétitifs de façon à permettre à la majorité des citoyens de se faire soigner. Tout y est mis en œuvre pour offrir aux patients ce qu’ils méritent : un nouveau sourire à un coût accessible.

De nombreux patients ont ainsi retrouvé le sourire grâce à plus de 10 000 implants dentaires posés et au-delà de 1300 reconstructions maxillaires totales – des soins rendus possibles grâce à l’utilisation d’une technologie informatisée 3D.

Bénéficiez de technologies modernes, bien maîtrisées

Les patients du centre dentaire Girard et Martineau sont rassurés par les soins sécuritaires vu les technologies d’une précision inégalée.

La technologie XGuide, par exemple, permet le placement immédiat d’un implant dentaire par chirurgie guidée au moyen de rayons ultra-violets interprétés par un ordinateur en temps réel. Cela offre une autonomie totale aux chirurgiens-dentistes du centre et permet d'éviter les inconvénients qu'imposent les guides insérés dans la cavité buccale.

Le système d’imagerie 3D, quant à lui, permet de reconstruire les mâchoires de manière virtuelle afin de positionner les implants dentaires selon une position optimale, avant même la chirurgie.

Ces technologies permettent ainsi à l’équipe du centre d’offrir des soins précis et performants, dans un contexte idéal et détendu.

Profitez d’une offre spéciale pour Noël !

Comptez parmi les personnes chanceuses qui pourront se prévaloir d’un rabais de 1000$ sur un implant posé en zone postérieure pour une dent unitaire déjà absente ou d’un rabais de 700$ pour le remplacement de dents antérieures déjà absentes.

En somme, il n’en coûtera à ces patients que 2650$ pour obtenir une dent postérieure et 2950$ pour une dent antérieure. Faites vite !

Seules les 10 premières personnes pourront profiter de ces rabais sans égal.

Pour les obtenir, envoyez un courriel à serviceimplant@girardetmartineau.com en mentionnant «promotion XGuide» avant le 20 novembre 2020. Notez que les soins devront être prodigués avant le 31 décembre 2020 – de quoi avoir une bouche en santé pour commencer la prochaine année.

Bonne chance à tous !

Pour encore plus de détails sur Girard et Martineau, le centre dentaire leader en implantologie à Québec, et sur les soins offerts, visitez girardetmartineau.com.