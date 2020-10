Clavier sans fil Logitech K780: multiappareil, silencieux, avec pavé numérique

Sur le marché, les claviers sans fil sont souvent dépourvus de pavé numérique et, qui plus est, ne sont compatibles qu’avec un seul appareil ou ordinateur.

En cherchant à remplacer mon petit clavier Bluetooth, j’ai déniché chez Logitech le modèle K780, un clavier complet avec pavé numérique, assez compact pour se placer sur mon bureau déjà encombré de trois écrans (incluant celui de l’ordinateur portatif) et d’un lecteur de disques SSD.

En plus d’avoir des touches silencieuses — un avantage non négligeable dans un bureau où travaillent plusieurs personnes —, on peut y placer dans un angle parfait deux ou trois appareils mobiles minces comme des téléphones et des tablettes.

D’un appareil à l’autre à la volée

Vu qu’avec ces derniers on se sert souvent du petit clavier tactile, Logitech a prévu trois connexions Bluetooth appelées Easy-Switch pour connecter le clavier à vos appareils — comme un ordinateur, une tablette ou téléphone mobile.

Il suffit de choisir l’appareil en question pour remplacer le minuscule clavier virtuel du téléphone, dans ce cas-ci, par celui du K780. Le passage de l’un à l’autre se fait quasi instantanément.

Le processus de connexion est un jeu d’enfant. On appuie l’un des trois boutons Bluetooth pendant quelques secondes pour activer le mode recherche d’appareil. Et sur ce dernier, de sélectionner dans les réglages Bluetooth le clavier K780. Pour compléter le jumelage, votre appareil vous demande de taper un code à six chiffres au clavier Logitech, suivi de la touche retour.

Si vous avez deux autres appareils à jumeler, il suffit de répéter la procédure avec les deux autres touches Bluetooth.

Sur le flanc droit, il y a le curseur d’allumage et, au dos, l’accès aux deux piles AAA ainsi qu’au récepteur USB pour les ordinateurs qui ne disposent pas d’une connexion Bluetooth compatible.

Cela dit, côté passif, l’ouverture de cet accès n’est pas facile et les touches fléchées sont très petites — sans doute le prix à payer pour garder le clavier le plus compact possible.

Compatibilité et prix

Windows 7,8,10 ou version ultérieure

Android 5.0 ou version ultérieure

macOS X 10.10 ou version ultérieure

iOS 5 ou version ultérieure

Chrome OS

Sur le site Logitech, le clavier K780 se détaille 99 $CA, mais on peut trouver moins cher puisque j’ai récemment payé le mien 80 $.