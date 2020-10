Couvre-feu décrété à Philadelphie, après deux nuits de violences

La ville américaine de Philadelphie, secouée par deux nuits de pillages et violences déclenchées par la mort d’un homme noir abattu par la police, a annoncé mercredi l’instauration d’un couvre-feu de 21 h à 6 h locales.

Cette annonce faite sur le site internet de la ville survient alors que le président Donald Trump a pointé mercredi du doigt la responsabilité de la mairie démocrate dans ces violences. « Ce que je vois est terrible, et franchement, le maire ou qui que ce soit qui autorise les gens à manifester et piller sans les stopper est également terrible », a déclaré le président républicain depuis Las Vegas, où il poursuit ses rassemblements de campagne à six jours de la présidentielle.

Plus de détails suivront...