MONETTE, Roger



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Roger Monette survenu à Laval, le vendredi 16 octobre 2020, à l'âge de 89 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Yvette Séguin, ses enfants Lucie (feu Serge), Nicole (Robin) et feu René, ses frères Robert (Madeleine) et Raymond (Mirelle), son petit-fils Olivier (Lauriane), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 1er novembre 2020 à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h directement au salon.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Parkinson Québec seraient appréciés.