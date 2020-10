Des paramédics envoyés en renfort à l'Hôpital du Haut-Richelieu

Des paramédics sont envoyés en renfort aux urgences de l'Hôpital du Haut-Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour aider le personnel au bout du rouleau.

Ce sont déjà six paramédics du groupe Ambulances Demers qui ont commencé à être déployés depuis lundi dans ce centre hospitalier de la Montérégie. Éventuellement, le contingent sera augmenté à neuf.

«Il est possible qu’on en déploie plus en fonction de la main-d’œuvre disponible. Ces neuf paramédics, c’est en surplus des six qu’on a déjà déployés pour le dépistage», a expliqué mercredi Sylvain Bernier, porte-parole d’Ambulances Demers.

Le travail des employés d’Ambulances Demers avait été réquisitionné lors de la première vague de COVID-19. Depuis, l’entreprise était restée en contact avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre.

«On a dit qu’on était prêt à envoyer nos paramédics où le besoin se ferait sentir et c’est avec vraiment un grand enthousiasme que nos paramédics se sont portés volontaires», a ajouté M. Bernier.

Ces employés sont déployés en surplus des paramédics qui sont sur la route. Ambulances Demers assure qu’il n’y a pas de réduction de services.

Un paramédic assure qu’il faut faire preuve de polyvalence. «C’est en soutien aux équipes déjà en place. Soutenir les préposés aux bénéficiaires avec les plateaux de service ou la prise de signes vitaux avec les infirmières», a relaté Stéphane Bergevin.