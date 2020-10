LEGAULT, Yvan



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Yvan Legault, époux de Louise Perras. Il s'est éteint le 16 octobre 2020 à l'âge de 71 ans et 8 mois des suites de la SLA.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée, Martin (Carolyne), Claudine (Bruno) et notre fille/nièce Sonia (Pierre-Luc), 7 + 3 petits-enfants de même que son frère, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs.En raison de la pandémie, l'inhumation s'est faite en toute intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à sa mémoire à La Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique (sla-quebec.ca).ST-CHRYSOSTOME450-826-3131