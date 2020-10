COVID-19: les partis d'opposition doivent appuyer les mesures sanitaires, selon Guilbault

Le moral des Québécois est miné par les questions des partis d’opposition envers les mesures sanitaires du gouvernement, estime la ministre Geneviève Guilbault, qui leur demande d’agir de façon responsable.

«Miner le moral des Québécois, et minimiser les efforts des Québécois [...], ce n‘est pas responsable», a-t-elle lancé lors d’une sortie en règle contre le Parti libéral, le PQ et Québec solidaire.

«Remettre en doute ou remettre en question l’adhésion des Québécois aux mesures sanitaires, d’insinuer ou de présumer de troubles à la paix sociale comme ça a été fait par le PLQ, ce n’est pas responsable. On a vu l’effet lorsque les partis d’opposition ont remis en doute l’utilisation de l’application COVID. On a vu les effets que ça a amenés», a ajouté Mme Guilbault.

La veille, le Parti libéral réagissait à la sortie musclée de près de 250 centres d’entraînement qui menaçait de briser l’ordre de fermeture de la santé publique. La cheffe Dominique Anglade soutenait que le manque de transparence du gouvernement pouvait provoquer de la «désobéissance civile». Ce matin, les gyms ont changé d’avis et organiseront plutôt des manifestations, mais la fronde était réelle.

«Dans le genre de contexte qu'on vit actuellement d'urgence sanitaire, on doit tous agir de façon responsable, dans la solidarité, dans l'unité entre élus», a lancé Mme Guiblault. Le contraire est « irresponsable ».

Le chef parlementaire péquiste Pascal Bérubé n’a pas tardé à répliquer. «Il faudrait être docile?», s’est-il demandé sur les médias sociaux. Le directeur de cabinet adjoint de Dominique Anglade, Charles Robert, a déploré que Mme Guilbault laisse entendre que la sortie des propriétaires de gyms est la responsabilité du Parti libéral.

Les partis d’opposition, comme plusieurs membres de la société civile, demandent plus de transparence de la part du gouvernement Legault dans sa gestion de la pandémie.

Ils demandent par exemple les recommandations que la Santé publique fait au bureau premier ministre, ou les données précises sur les éclosions. Pourquoi par exemple, laisser des abattoirs ouverts malgré de multiples éclosions, alors que les musées sont fermés sans données probantes, questionnait la veille la cheffe parlementaire de Québec solidaire Manon Massé. Le premier ministre Legault l'avant dénoncé pour cette question.