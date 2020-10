DENEAULT LESTAGE, Yvonne



Le 10 octobre, à l'âge de 93 ans est décédée Yvonne Deneault, épouse de feu Gerard Lestage.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Ginette), André, Gilles, Johanne (Mario), Gilbert, Réjean (Johanne), ses petits-enfants Priscilla, Kim, Josiane, Maude et Élodie, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 1er novembre 2020 de 11h à 14h à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y1A2450 463-1900Veuillez noter que la dernière heure sera exclusivement pour les proches. Vous pourrez assister à la cérémonie par captation vidéo en direct et en rediffusion sur le site: www.funeraweb.tv