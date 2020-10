La défense d’une cadre de Huawei contre-attaque un policier sur son arrestation

Les avocats de Meng Wanzhou, la N.2 du géant chinois Huawei, arrêtée fin 2018 à Vancouver, ont pressé mardi un policier fédéral canadien d’expliquer pourquoi il avait attendu trois heures avant de le faire, malgré une requête « urgente » des États-Unis en ce sens.

• À lire aussi: Un policier raconte l’arrestation de Meng Wanzhou

L’agent Winston Yep, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale), était de retour à la barre devant un tribunal de cette ville pour une nouvelle série d’audiences dans le cadre de la demande d’extradition de Mme Meng par les États-Unis, en présence de l’intéressée.

La directrice financière du groupe chinois des télécoms est accusée par Washington d’avoir contourné les sanctions américaines contre l’Iran.

M. Yep témoignait à la demande des avocats de Mme Meng, qui accusent les autorités canadiennes d’avoir violé ses droits, notamment en l’interrogeant pendant trois heures sans qu’elle sache pourquoi, avant de l’arrêter.

Selon M. Yep, les douaniers de l’Agence des services frontaliers du Canada se sont opposés à son arrestation dès sa descente d’avion en affirmant que ce n’était pas de la « compétence » de la police fédérale.

Pendant cet intervalle, la dirigeante de Huawei n’a pu contacter son avocat ou le consulat chinois, selon la défense, qui réclame l’arrêt des procédures contre elle.

M. Yep a aussi admis avoir commis une erreur en affirmant dans une déposition sous serment lors de son arrestation qu’elle n’avait « aucun lien avec le Canada », alors qu’elle y détient la résidence permanente et deux luxueuses demeures à Vancouver. Elle vit en résidence surveillée dans l’une d’elles.

« Oui, c’était une erreur de ma part », a-t-il admis. « Ce n’est pas moi qui l’ai écrite mais (...) cela n’aurait pas dû se retrouver dans la déposition », a-t-il dit.

Les avocats de Mme Meng affirment que les autorités canadiennes et américaines « ont conspiré pour retarder l’arrestation de Mme Meng et ont tenté d’obtenir des informations qui aideraient les autorités américaines à la poursuivre pour fraude », notamment en confisquant ses appareils électroniques.

Son interpellation est à l’origine d’une crise sans précédent entre Pékin et Ottawa.

Quelques jours après son interpellation, l’ex-diplomate canadien Michael Kovrig et son compatriote, le consultant Michael Spavor, avaient été arrêtés en Chine, avant d’être inculpés d’espionnage mi-juin.

Leur détention est largement considérée en Occident comme une mesure de représailles.