Le SPVM suggère d'étudier la fusion des corps de police du Grand Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) aimerait qu'une étude de faisabilité sur la fusion des corps de police de Montréal, Laval et Longueuil soit étudiée.

Il s'agit de l'une des nombreuses suggestions d'améliorations formulées par le SPVM dans son rapport intitulé «Réflexions sur la réalité policière au Québec», déposé mercredi en réponse à une demande de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

«Dans une ère où la demande citoyenne en Amérique et en Europe est de réduire l’effectif policier et le budget de la police, des regroupements de corps policier doivent être envisagés pour des raisons d’efficacité et d’efficience», peut-on lire dans le rapport.

Plusieurs autres recommandations contenues dans le rapport auraient des impacts majeurs sur l'organisation des corps policiers au Québec si elles étaient mises en place.

Par exemple, le SPVM souhaite être, avec la Sûreté du Québec (SQ), le seul corps policier à pouvoir enquêter sur les homicides partout à travers la province. Actuellement, plusieurs autres corps policiers municipaux peuvent le faire.

Le corps de police croit également qu'il devrait être délesté de certaines tâches qui lui incombent actuellement, comme des services de détention, la gestion des brigadiers scolaires ou encore la surveillance de chantiers.

Profilage racial

Le SPVM dit aussi dans le document qu'il croit qu'il faut développer des moyens de sanctionner les policiers qui font du profilage racial et de la discrimination, sans préciser quels pourraient être ceux-ci.

Le SPVM aimerait aussi être considéré en priorité advenant un déploiement des caméras portatives sur des agents pour filmer les interventions.