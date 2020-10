Le taux directeur demeure à 0,25 %

La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux directeur à 0,25 %, qu’elle considère toujours comme un plancher.

Ce taux est donc resté inchangé depuis la fin mars, lorsque la banque centrale l’avait abaissé à trois reprises en quelques semaines en raison de la crise du coronavirus. Au début mars, il se situait à 1,75 %.

L’institution fédérale a affirmé par communiqué mercredi que le taux directeur ne remontera pas tant «que les capacités excédentaires dans l’économie se résorbent, de sorte que la cible d’inflation de 2 % soit atteinte de manière durable». Elle prévoit que cela ne se fera pas avant 2023.

La Banque du Canada a aussi annoncé un ajustement à son programme d’assouplissement quantitatif qui vise à maintenir les liquidités dans le système financier et éviter une inflation négative. Elle compte miser davantage sur l’achat d’obligations à plus long terme, «qui ont une influence plus directe sur les taux d’emprunt les plus importants pour les ménages et les entreprises».

Parallèlement, le montant total minimum des achats de titres sera abaissé graduellement à 4 milliards $ par semaine.

«Le Conseil de direction juge que compte tenu de ces ajustements combinés, le programme d’assouplissement quantitatif fournit une détente monétaire au moins aussi forte qu’avant», a précisé l’établissement.