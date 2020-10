LHJMQ : des matchs reportés

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a confirmé mardi soir le report de quatre matchs prévus durant la prochaine fin de semaine, soit deux programmes doubles opposant l’Armada de Blainville-Boisbriand aux Voltigeurs de Drummondville et le Phoenix de Sherbrooke aux Olympiques de Gatineau.

Ainsi, la visite des Voltigeurs au Centre d’excellence Sports Rousseau n’aura pas lieu vendredi, tandis que l’Armada n’aura pas à se rendre au Centre Marcel Dionne le lendemain. Les affrontements Phoenix-Olympiques devaient se tenir les mêmes jours.

«À la suite des cas à Blainville-Boisbriand et à Sherbrooke, des tests supplémentaires sont requis afin d’assurer la santé et la sécurité des joueurs et du personnel qui ont contracté la COVID-19. De plus, les activités des Voltigeurs demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre», a d’ailleurs justifié la ligue dans un communiqué.

De l'action en Abitibi et à Baie-Comeau

Le circuit Courteau a toutefois permis aux formations québécoises n’étant pas en zone rouge de reprendre le jeu. Ainsi, les Foreurs de Val-d’Or et les Huskies de Rouyn-Noranda disputeront une série aller-retour vendredi et samedi. L’Océanic de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau (zone orange) croiseront également le fer au domicile du Drakkar au cours de ces mêmes deux journées.

Également, la LHJMQ a rappelé «qu’il est encore trop tôt pour confirmer si les équipes situées en zone rouge seront en mesure de jouer au cours du weekend. La ligue va rencontrer les responsables de la Santé publique afin de discuter des ajustements apportés au protocole de retour au jeu avant qu’une décision finale soit prise».