Un ancien v.-p. de la Caisse appuie l’achat de Bombardier Transport par Alstom

L’ex-numéro deux de la Caisse de dépôt voit « d’un très bon œil » l’acquisition de Bombardier Transport par le géant français Alstom. La création d’un « champion franco-canadien » va permettre, croit-il, de concurrencer les Chinois.

Alstom, avec Bombardier, ce « sera encore plus petit, mais quand même beaucoup moins petit que le constructeur chinois qui est en train de prendre beaucoup d’ampleur dans le monde », illustre Roland Lescure, qui gérait les placements de la Caisse jusqu’en 2017, quand il a été élu à l’Assemblée nationale française.

Le député parle bien sûr de la China Railway Rolling Stock Corporation, alias CRRC, de loin le numéro un mondial du rail.

Affronter les Chinois

« Le parlementaire que je suis voit la création de ce champion du transport d’un très bon œil, et je ne suis pas le seul à l’Assemblée », ajoute le député de La République En Marche, le parti du président Macron.

Alstom et Bombardier ont signé une entente définitive le mois dernier. La vente rapportera 4 G$ US à la multinationale québécoise, et 2,2 G$ US à la Caisse, qui détenait 34,7 % des parts de Bombardier Transport.

La Caisse deviendra de ce fait le plus important actionnaire d’Alstom.

Roland Lescure a fait ces commentaires lors d’une visioconférence organisée par le Conseil des relations internationales de Montréal, hier. Le sujet de la conférence portait sur la collaboration France-Canada.

En raison de la pandémie, « on assiste à un repli sur soi qui se traduit par des tentations protectionnistes, populistes et assez conservatrices », a-t-il entre autres dit, hier.

Il s’inquiète d’une telle montée du protectionnisme.