Un Super Bowl devant plus de 10 000 spectateurs?

La NFL élabore actuellement un plan permettant la présentation du prochain Super Bowl devant quelques milliers de spectateurs au Raymond James Stadium de Tampa.

Le domicile des Buccaneers doit accueillir l’événement le 7 février 2021 et selon le réseau ESPN, la ligue travaille pour que l’édifice soit rempli à 20 % de sa capacité. Étant donné que le stade peut recevoir 65 618 partisans, la finale de la NFL pourrait se dérouler en présence de 13 000 à 15 000 amateurs.

La même source précise que les gens sur place devront être assis par groupes et ceux-ci seront distancés de six pieds. Le port du masque sera obligatoire pour tous.

Cette saison, quelques équipes permettent à des partisans d’assister en direct aux rencontres de saison régulière. C’est notamment le cas des Chiefs de Kansas City, champions en titre du Super Bowl.

Ailleurs dans le sport professionnel, le baseball majeur a autorisé la présence de plus de 11 000 personnes aux parties de la Série mondiale tenue à Arlington, au Texas. Du côté de la Ligue nationale de hockey et de la NBA, les affrontements de la finale se sont déroulés à huis clos dans des bulles à Edmonton et Orlando, respectivement.