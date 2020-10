Une firme codétenue par la Caisse de dépôt obtient 37 M$ en aide COVID

Une entreprise détenue par un investisseur privé de Toronto, la Caisse de dépôt et Desjardins Capital a décroché l’aide la plus importante octroyée jusqu’ici dans le cadre d’un programme mis en place par Québec pour aider les entreprises à faire face à la pandémie.

La montréalaise Telecon a eu droit à un financement de 36,6 millions $ provenant du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE), a appris Le Journal grâce à une demande d’accès à l’information.

Le PACTE est financé par le ministère de l’Économie et géré par la société d’État Investissement Québec.

Fondée en 1967, Telecon emploie plus de 4000 personnes et se présente comme « le plus grand fournisseur de services en infrastructures de réseaux de télécommunications au Canada ». Le groupe appartient à la firme Clearspring Capital Partners, à la Caisse, à Desjardins Capital et à certains de ses dirigeants.

« Comme de très nombreuses entreprises au pays, la pandémie de COVID-19 a grandement impacté les opérations de Telecon. Dans ce contexte, nous avons étudié de nombreuses options pour assurer notre pérennité durant cette période, incluant les programmes d’aide des différents niveaux de gouvernement », a indiqué hier au Journal un porte-parole de l’entreprise, Anne-Marie Desautels, sans vouloir en dire davantage.

Près de 115 M$ en deux mois

En août et en septembre, un peu plus de 90 entreprises ont obtenu de l’aide financière totalisant près de 115 millions $ dans le cadre du PACTE.

Depuis le lancement du programme, en mars, c’est près de 487 millions $ qui ont été rendus disponibles à plus de 500 entreprises québécoises. Il s’agit principalement de garanties de prêts consentis par des institutions financières commerciales, mais aussi de prêts gouvernementaux.

Parmi les autres nouveaux bénéficiaires du PACTE, on compte l’entreprise de vêtements pour dames Joseph Ribkoff, qui a obtenu 14 millions $, la forestière Forex (8,4 millions $), Modes Moose (7 millions $) et la firme technologique Triotech (3 millions $).

Principaux bénéficiaires du PACTE à ce jour