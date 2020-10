Une première année convaincante

Ce n’est pas évident de s’imposer comme entraîneur-chef dans la NFL à sa première année à la barre d’une équipe. Ce l’est encore moins quand l’entraîneur en question est une verte recrue avec un minime bagage dans le circuit. Dans ce contexte, Matt Rhule connaît un départ solide aux commandes des Panthers de la Caroline.

Son équipe est en action demain soir face aux Falcons d’Atlanta et certains diront que la fiche de trois victoires et quatre revers n’a rien de si grandiose. Rhule s’amenait toutefois au sein d’une équipe qui n’avait gagné que 12 matchs en deux ans et qui allait devoir subir de profonds changements.

Déjà, le propriétaire Jerry Richardson, avait été contraint de vendre l’équipe en 2017 dans la foulée d’un scandale d’inconduite sexuelle. Depuis, les blessures récurrentes du quart-arrière Cam Newton ont aussi forcé son exil. La retraite inattendue de l’âme de l’équipe, le secondeur Luke Kuechly, a ébranlé la franchise. Plusieurs départs ont aussi été vécus via le marché des joueurs autonomes.

De zéros à héros

Bref, les Panthers de Matt Rhule sont à des années-lumière de ce qu’ils étaient il y a quelques mois à peine. Avec du recul, Rhule était convoité dans quelques marchés de la NFL (dont à New York, où les Jets se mordent encore les doigts de lui avoir préféré un certain Adam Gase) parce que sur la scène universitaire, il a excellé dans l’art de rebâtir des programmes à neuf.

À sa première année à l’Université Temple, son équipe n’a remporté que deux matchs sur 12. À ses deux dernières années en poste, en 2015 et 2016, cette même école accumulait 20 victoires. Puis, à Baylor, de 2017 à 2019, les Bears sont passés de 1-8 à 8-1 sous sa gouverne.

Combattifs Panthers

S’il est tôt pour s’emballer après seulement sept matchs en Caroline, tous les signes sont encourageants. Au-delà des trois victoires, c’est la manière dont l’équipe se bat qui est significative.

Les quatre défaites ont été encaissées contre de bonnes équipes (Raiders, Buccaneers, Bears et Saints) et une seule fois l’écart était de plus d’une possession. Semaine après semaine, les Panthers se démènent avec énergie, même s’il était facile d’imaginer que leur défensive en reconstruction ne tiendrait jamais le fort. Quand des joueurs croient en la philosophie de leur entraîneur, le vent peut vite tourner. Par le passé, les pilotes issus de la NCAA et qui ont fait le saut dans la NFL ont souvent mal figuré, pour toutes sortes de raisons.

Les Nick Saban (15-17), Greg Schiano (11-21), Chip Kelly (28-35), Bobby Petrino (3-10), Steve Spurrier (12-20), Lane Kiffin (5-15) et Butch Davis (24-35) en sont quelques exemples depuis le nouveau millénaire.

Il est encore bien trop tôt pour juger de la place qu’aura Matt Rhule dans l’histoire, mais ses premiers pas sont convaincants.

DUEL DU JEUDI

Les forces en présence

FALCONS D’ATLANTA

Matt Ryan : Quart-arrière , 12 T, 3 INT, 2181 verges

Quart-arrière 12 T, 3 INT, 2181 verges Todd Gurley : Demi offensif , 7 T, 485 verges

Demi offensif 7 T, 485 verges Calvin Ridley : Ailier espacé, 6 T, 615 verges

PANTHERS DE LA CAROLINE

Teddy Bridgewater : Quart-arrière , 8 T, 5 INT, 1930 verges

Quart-arrière 8 T, 5 INT, 1930 verges Mike Davis : Demi offensif , 2 T, 284 verges

Demi offensif 2 T, 284 verges Robby Anderson : Ailier espacé, 1 T, 640 verges

MA PRÉDICTION

Falcons 24 - Panthers 27

JOUEUR À SURVEILLER

Jeremy Chinn | Secondeur, Panthers

Le secondeur est déjà en train de s’imposer comme un joueur important de la défensive des Panthers. Déployé à plusieurs positions, Chinn a été sur le terrain sur 96,3 % des jeux défensifs, le deuxième plus haut total dans l’équipe derrière Tre Boston. Il est respecté comme un leader et mène les recrues à travers la NFL avec 57 plaqués. En couverture, il revendique déjà une interception et quatre passes rabattues. Pas mal pour un espoir d’un petit programme (Southern Illinois) ! Il a le potentiel pour être recrue défensive de l’année.

L'état des forces dans la NFL

1. Chiefs de Kansas City (6-1)

Semaine dernière : 1 (=)

Les Chiefs n’ont amassé que 286 verges d’attaque face aux Broncos, leur plus bas total depuis le 1er décembre de l’an dernier, mais ils les ont tout de même outrageusement dominés. La défensive et les unités spéciales peuvent aussi prendre le relais quand l’attaque est limitée.

2. Steelers de Pittsburgh (6-0)

Semaine dernière : 3 (+1)

Les Steelers ont connu un étrange match en deux temps face aux Titans, mais ils se sont accrochés et demeurent l’unique équipe invaincue dans la NFL. À ce stade de la saison, ils montrent l’équipe la plus complète et figurent parmi les rares qui rendent les Chiefs nerveux.

3. Seahawks de Seattle (5-1)

Semaine dernière : 2 (-1)

C’est bien de laisser à Russell Wilson plus de latitude pour passer cette saison. Mais 50 passes, dans un match où les Seahawks ont détenu l’avance tout le long, c’est jouer avec le feu. Même s’il a encore réalisé de sublimes bijoux, son interception en prolongation a ultimement fait la différence.

4. Titans du Tennessee (5-1)

Semaine dernière : 4 (=)

Aucune honte à perdre un match face aux Steelers, surtout que les Titans ont chèrement vendu leur peau à leur troisième match en 13 jours. Défensivement, toutefois, il y a lieu d’être inquiet. Jadeveon Clowney ne revendique toujours aucun sac et son impact est mineur.

5. Ravens de Baltimore (5-1)

Semaine dernière : 5 (=)

Les Ravens reviennent frais et dispos de leur semaine de congé, un repos idéal avant le choc brutal de la division Nord face aux Steelers, dimanche. Dans les semaines à venir, les Colts, Patriots, Titans et encore les Steelers sont au menu. Pas de cadeau en novembre !

6. Buccaneers de Tampa Bay (5-2)

Semaine dernière : 6 (=)

L’attaque des Buccaneers continue de cliquer et le controversé Antonio Brown se greffera à la parade dès la semaine 9. Défensivement, Devin White est en train de s’établir comme un véritable joueur étoile, lui qui a tourmenté les Raiders avec trois sacs et 11 plaqués.

7. Packers de Green Bay (5-1)

Semaine dernière : 7 (=)

Davante Adams est devenu le premier receveur des Packers à connaître un match lors duquel il a franchi le cap des 175 verges et deux touchés depuis Javon Walker, en 2004. Ça démontre à quel point il est dominant et par le fait même, à quel point les Packers n’investissent pas à cette position.

8. Bills de Buffalo (5-2)

Semaine dernière : 8 (=)

Les Bills ont connu un étrange match face aux Jets. Ils n’ont pas été contraints de dégager une seule fois, mais ont dû se contenter de six placements. C’est la première fois qu’ils ont remporté un match sans inscrire un touché depuis 2007. Face aux Jets, ça passe. Sinon...

9. Cardinals de l’Arizona (5-2)

Semaine dernière : 10 (+1)

Les Cardinals perdaient par 10 points avec trois minutes à jouer, mais ont réussi l’impossible en l’emportant face aux Seahawks. Kyler Murray grandit sous nos yeux et Larry Fitzgerald est toujours le vétéran des grandes occasions. Les Cardinals sont spectaculaires.

10. Rams de Los Angeles (5-2)

Semaine dernière : 13 (+3)

L’attaque des Rams ne retrouvera peut-être jamais sa scintillante forme de 2018, mais les salves sont tout de même variées. Sept receveurs ont capté des passes pour un total de 219 verges et cinq joueurs ont porté le ballon pour 161 verges. La défensive continue d’étonner.

11. Saints de La Nouvelle-Orléans (4-2)

Semaine dernière : 12 (+1)

Drew Brees a peut-être connu ses meilleurs moments de la saison même s’il a déjà présenté des chiffres plus spectaculaires. Il a été productif sans Michael Thomas ni Emmanuel Sanders. Alvin Kamara en est à sept matchs de suite avec au moins 100 verges de la ligne de mêlée.

12. Bears de Chicago (5-2)

Semaine dernière : 9 (-3)

Avec leur fiche de 5-2, les Bears ne sont pas dans l’embarras, mais ils n’inscrivent que 19,7 points par match, ce qui leur vaut le 27e rang. Il est facile de blâmer Nick Foles, mais le porteur David Montgomery en est à cinq matchs de suite sous la barre des 60 verges au sol.

13. Browns de Cleveland (5-2)

Semaine dernière : 14 (+1)

La saison d’Odell Beckham Jr est terminée, lui qui vient de subir une déchirure du ligament croisé antérieur. La chimie avec Baker Mayfield n’a jamais vraiment opéré. Le quart-arrière ne ressentira plus la pression de l’alimenter, mais reste que Beckham a généré 1000 verges la saison dernière.

14. 49ers de San Francisco (4-3)

Semaine dernière : 17 (+3)

Les 49ers ont enfin vu un de leurs porteurs, en Jeff Wilson, capable de prendre la relève de Raheem Mostert, et voilà qu’il se blesse à son tour. Kyle Shanahan effectue un boulot colossal pour maintenir le navire à flot en dépit d’une panoplie de blessures. Cette équipe se démène.

15. Colts d’Indianapolis (4-2)

Semaine dernière : 15 (=)

Finie, la semaine de repos pour les Colts. En fait, devrait-on dire fini le répit tout court ? La fichue cumulative de leurs adversaires à leurs six premiers matchs est de 13-27-1. La fiche cumulative de leurs rivaux jusqu’à la fin de la saison est de 35-28. Ils devront dominer pour passer en séries.

16. Raiders de Las Vegas (3-3)

Semaine dernière : 11 (-5)

En plus de Trent Brown, qui était absent, les Raiders ont vu deux autres joueurs de ligne offensive quitter le match. Résultat : ils ont été limités à 76 verges au sol face aux Buccaneers. Derek Carr n’a pas mal joué dans la défaite, mais l’attaque est vite devenue prévisible.

17. Dolphins de Miami (3-3)

Semaine dernière : 18 (+1)

C’est maintenant l’heure de Tua Tagovailoa, après la semaine de congé. Le changement de quart-arrière à la faveur de la verte recrue a de quoi exciter, mais il ne faut pas perdre de vue que l’ensemble de l’équipe joue bien récemment, surtout en défensive. Les Dolphins vont batailler jusqu’à la fin.

18. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2-4)

Semaine dernière : 16 (-2)

Les Patriots vivent leur première séquence de trois revers depuis 2002. Cam Newton est devenu le premier quart-arrière de la franchise depuis Drew Bledsoe, en 1995, à connaître deux matchs de suite avec plusieurs interceptions et aucune passe de touché. Il demeure le partant.

19. Lions de Detroit (3-3)

Semaine dernière : 22 (+3)

Le porteur D’Andre Swift n’a pas poursuivi sur son élan de la semaine précédente, mais il a quand même inscrit un touché dans un troisième match de suite. Les Lions jouent maintenant pour ,500. Ils ne sont pas sortis du bois, mais ils montrent des signes vitaux.

20. Panthers de la Caroline (3-4)

Semaine dernière : 19 (-1)

Face aux Saints, les lacunes défensives des Panthers sont ressorties. La défensive a été incapable de quitter le terrain, si bien que l’attaque a été réduite à seulement 43 jeux, le deuxième plus bas total dans l’histoire de l’équipe. Offensivement, Christian McCaffrey se rapproche d’un retour.

21. Chargers de Los Angeles (2-4)

Semaine dernière : 23 (+2)

Justin Herbert est tout simplement sublime sur les passes en zone profonde. Face aux Jaguars, il a lancé trois passes de touché sur des passes de 20 verges ou plus, amassant 144 verges dans ce contexte. Le jeune quart a même mené les siens au sol avec 66 verges.

22. Eagles de Philadelphie (2-4-1)

Semaine dernière : 24 (+2)

Ce n’était pas une très belle victoire pour les Eagles, mais peu importe, ça ne prendra pas non plus une très belle saison pour remporter la division. Il faut donner à Carson Wentz le crédit qui lui revient. Dans les cinq dernières minutes d’un match, il s’extirpe souvent d’un profond coma.

23. Broncos de Denver (2-4)

Semaine dernière : 20 (-3)

Drew Lock a encore trop peu d’expérience pour être jugé, mais il devra se relever rapidement s’il veut s’assurer que John Elway ne regarde pas (encore) ailleurs au repêchage. Il semble parfois paniquer, a lancé deux autres interceptions et encaisse de mauvais sacs.

24. Équipe de Washington (2-5)

Semaine dernière : 31 (+7)

La défensive de Washington a encore répondu présente avec six sacs du quart. Elle loge au quatrième rang dans la NFL avec 22 sacs. L’ajout de Chase Young semble profiter à Montez Sweat. Si seulement cette équipe pouvait maintenant se trouver un quart-arrière. Et tant qu’à y être, un nom.

25. Bengals de Cincinnati (1-5-1)

Semaine dernière : 25 (=)

Encore un match où les Bengals ont été compétitifs à souhait et où Joe Burrow a excellé. Tôt ou tard, ce genre de performance se traduira en victoires, mais la patience demeure de mise. Les Colts d’un Peyton Manning recrue, en 1998, n’avaient remporté que trois victoires.

26. Texans de Houston (1-6)

Semaine dernière : 26 (=)

L’un des nombreux problèmes qui affligent les Texans est qu’ils ont le don de partir du mauvais pied. Au premier quart cette saison, ils n’ont inscrit que 14 points, contre 34 pour les rivaux. Ils sont donc constamment dans une position où ils rament contre le courant.

27. Falcons d’Atlanta (1-6)

Semaine dernière : 27 (=)

L’histoire se répète et se répète et quand elle a fini de se répéter, elle se répète une autre fois. Les Falcons ont échappé une quatrième avance au quatrième quart cette saison. Les plus optimistes diront que leur fiche est de 1-6, mais qu’ils sont à quelques jeux d’être à 5-2.

28. Vikings du Minnesota (1-5)

Semaine dernière : 28 (=)

Les Vikings ont profité de leur semaine de congé pour échanger l’ailier défensif Yannick Ngakoue, signe que l’état-major a bien compris qu’il n’y a plus de salut possible en 2020. La situation salariale de l’équipe demeure étouffante et d’autres gestes pourraient être posés.

29. Cowboys de Dallas (2-5)

Semaine dernière : 21 (-8)

C’est devenu pathologique chez les Cowboys de creuser leur tombe tôt dans le match. Cette saison, ils ont accusé des retards de 14 points ou plus à six reprises. Au moins, Dak Prescott avait le mérite de les ramener dans le coup, mais ils semblent maintenant éteints dès le sifflet initial. Ou même avant...

30. Giants de New York (1-6)

Semaine dernière : 29 (-1)

Tout le monde se paie la tête de Daniel Jones parce qu’il s’est enfargé dans ses lacets à la porte des buts après une longue course. Mais que dire des mains pleines de pouces d’Evan Engram ? Les Giants ont perdu leurs 15 derniers matchs face aux Eagles et Cowboys. Ceci explique cela.

31. Jaguars de Jacksonville (1-6)

Semaine dernière : 30 (-1)

Le quart-arrière moustachu dont tous raffolaient, Gardner Minshew, semble se rapprocher de plus en plus du banc. Il paraît bien avec 162 passes complétées, mais il faut dire que son équipe tire constamment de l’arrière et doit ainsi passer à outrance. Les Jaguars sont tristes à mourir.

32. Jets de New York (0-7)

Semaine dernière : 32 (=)

Pour la deuxième année de suite, les Jets ont encaissé sept revers en première moitié de saison. Et contrairement à l’an passé, il est impensable qu’ils sauvent la mise avec six victoires en deuxième moitié. Où sont Mark Sanchez, Geno Smith et autres joyeux naufragés quand on a besoin d’eux ?