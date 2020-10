WAFER, Alice



À Saint-Hyacinthe, le lundi 19 octobre 2020, est décédée Alice Wafer (fille de John Wafer et de Perpétue Sénéchal), veuve de feu Donat Dugas décédé en 2011.Elle laisse dans le deuil sa fille Roseline, ses fils Rénald et André ainsi que ses petits-enfants François (Laurence Denis) et Caroline. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Yvonne, Priscilla et Géralda (Michel Trépanier), son frère Jean-Paul, ses beaux-frères Jean-Paul (Élise) et Marcel (Beverly), ses belles-soeurs Angéline et feu Martha (Guy) ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis.En raison de la pandémie actuelle, la famille a décidé de reporter la cérémonie funéraire à une date ultérieure en 2021.Nos plus sincères remerciements vont à tout le personnel soignant, ainsi qu'à plusieurs Soeurs dont notre tante Priscilla, des Soeurs de la Présentation de Marie qui l'ont accompagnée dans la dernière année en lui prodiguant tellement d'amour, de dévouement et de bons soins... merci du fond du coeur.