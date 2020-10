GERMAIN, Jeannine



À Montréal, le 20 octobre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Jeannine Germain.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel et Serge, ses neveux et nièce: Denis, Colette, Pierre et Sylvain, ainsi que plusieurs parents et amis. Elle va rejoindre ses enfants Mireille et Benoit qui l'ont précédée.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Manoir-de-Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.