LEDUC, Frère Jean-Claude S.C.

(Frère Albertus)



Au CHUS-Fleurimont de Sherbrooke, le 23 octobre 2020, est décédé à l'âge de 88 ans et 1 mois (71 ans de vie religieuse), le frère Jean-Claude Leduc s.c. (Frère Albertus). Notre confrère a oeuvré pendant de nombreuses années au Mont-Sacré-Coeur de Granby.Outre ses confrères religieux, le frère Jean-Claude Leduc laisse dans le deuil ses soeurs Jacqueline (feu Benoît Désilets), Jeannine, Servante de Jésus-Marie, et Denise (feu Charles Carrière), ainsi que cousins, cousines, neveux et nièces. L'ont précédé dans la mort son frère Marcel et sa soeur Claire.La célébration des funérailles aura lieu à la Maison de Sherbrooke à une date indéterminée. Ses cendres seront alors déposées au cimetière communautaire de Sherbrooke.819-565-1155 www.steveelkas.com