Je prends la peine de t’écrire parce que je ne sais plus trop quoi faire, et que je me dis que peut-être, avec ta façon simple d’aborder la vie, tu vas pouvoir me suggérer quelque chose. Je suis l’aînée d’une famille de trois enfants. Il y a moi, mon frère, puis ma sœur. Même si nous sommes unis tous les trois, ma sœur a toujours préféré ne compter que sur moi pour l’aider, vu que notre frère a quitté très vite le foyer familial pour aller vivre dans le nord du Québec pour son travail.

Mon frère et moi n’avons jamais été en couple. Lui, parce que ça a toujours été un ours comme notre père, et moi, parce que je ne me suis jamais sentie assez à l’aise avec un homme pour avoir envie de partager ma vie avec lui. Ma jeune sœur, elle, est tombée en amour avec un gars au secondaire, et dès qu’ils ont atteint leurs 18 ans, ils se sont mis en couple. Je la comprends, car il faut dire que l’atmosphère familiale ne donnait pas envie d’y rester trop longtemps.

Elle a eu un enfant avec ce garçon et ils se sont séparés quand elle a rencontré l’homme avec qui elle partage sa vie depuis. Je te le décrirais comme une espèce de séducteur né, qui a cumulé les conquêtes avant de s’intéresser à ma sœur. Elle est avec lui depuis cinq ans et ils ont eu une fille ensemble. Ma sœur le voit dans sa soupe, alors que lui la traite comme sa servante.

Il n’a jamais aimé le fils qu’elle avait eu de sa première union, et j’ai toujours eu l’impression qu’il lui avait fait un enfant pour marquer son territoire. Sans parler du fait qu’il la critique tout le temps et que comme ma sœur ne dit jamais rien, c’est comme si elle cautionnait qu’il lui manque du plus élémentaire respect.

Ça me choque tellement quand je suis témoin de ça ou quand elle me le raconte, que ma première pensée c’est de lui dire de quitter ce goujat sur-le-champ. Mais je ne le fais pas, puisque je sais qu’elle est accro à cet homme comme c’est pas possible !

Comment aider ma sœur à devenir plus autonome et à se faire respecter par celui avec qui elle partage sa vie ? Je prends peu à peu mes distances d’elle, mais j’ai peur de ce qui risque de lui arriver. Je garde ma porte ouverte pour l’aider, mais ça me met en maudit tellement sa situation me choque.

Une sœur de sang

D’entrée de jeu, sachez que de vous éloigner de votre sœur ne l’aidera pas. Elle ne me semble pas se sentir assez sûre d’elle pour stopper son conjoint dans son œuvre de démolition. L’avenue à prendre est celle de la rassurer sur ses valeurs et sur ses qualités, pour qu’elle prenne conscience de ce qu’elle vaut et de ce qu’elle ne devrait plus jamais accepter de la part de ce dernier. Ça ne sera pas facile, mais c’est faisable.