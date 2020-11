Connaissez-vous les petits gestes qui font augmenter vos coûts d’électricité?

Poser des rideaux aux fenêtres

Changer les luminaires

Calfeutrer les fenêtres et autres ouvertures

Plâtrer un mur abîmé

En calfeutrant les fenêtres et les autres ouvertures, vous diminuerez les fuites d’air et éviterez que l’humidité pénètre dans l’isolant ou dans l’enveloppe de votre résidence. En plus d’être efficace, cette petite intervention contribuera à limiter la consommation énergétique de votre habitation et à réduire votre facture d’électricité.