Essai des Pixel 4a 5G et Pixel 5 5G

Première remarque que je souligne, parce qu’assez rare, le nouveau téléphone intelligent Pixel55G est beaucoup moins cher sur notre marché que celui de l’oncle Sam. Voyez par vous-même.

Google demande ici (j’arrondis les chiffres) 800 $CA pour son Pixel 5, alors qu’au sud de la frontière, c’est plutôt 700 $US, soit 935 $CA au taux de change d’aujourd’hui. Une différence de 135 $CA à notre avantage, c’est non négligeable.

Revenons à nos deux mobiles 5G du géant Internet Google qui sont offerts contre 679 (4a 5G) et 799 $ (5 5G) de nos billets.

Pour offrir de pareils téléphones à ce prix, Google a dû quand même sacrifier quelques caractéristiques. Par exemple, le 4a 5G est protégé par un boîtier intégral en polycarbonate (plastique) et n’est pas étanche à l’eau.

Ce qui lui permet d’être plus léger, 171 g, tout en proposant un écran un tantinet plus grand que le Pixel 5 5G, — 6,2 contre 6,0 po. Côte à côte, presque rien ne distingue les deux Pixel, hormis la taille plus grande du téléphone 4a.

En main, leur design reste très sombre, on est loin des nouveaux iPhone12 et Galaxy Note205G qui respirent le chic et la robustesse.

Mais, tel n’est pas le but de Google. Sur l’esthétisme, le groupe mérite un point, car dès qu’un appareil est enveloppé et protégé par un étui, les beaux matériaux prennent moins d’importance et c’est le désir de longévité qui l’emporte.

Vitesse 5G de 333 Mb/s

Les deux téléphones intelligents 5G essayés ici sont équipés du même processeur (Qualcomm Snapdragon 765G octocœur) et de la même puce graphique (Adreno620). Les débits sans fil seront donc identiques avec les tours de votre opérateur.

Pour cet essai 5G, j’ai déniché en ville un vaste terrain de stationnement libre de hauts immeubles à proximité de tours cellulaires 5G de l’opérateur Telus.

En quelques secondes, un test avec l’application mobile Speedtest a réalisé une performance nettement plus élevée que les débits 4G LTE que nous connaissons ces dernières années.

D’un coup, un total de 505 mégaoctets ont été téléchargés et téléversés pour donner des débits respectifs de 333 Mb/s et 49,3 Mb/s. C’est rapide ! Mais ce sera encore plus rapide lorsque les réseaux 5G seront arrivés à maturité — ce qui prendra encore du temps.

Comme je l’ai mentionné dans l’essai du iPhone 12, la performance sur réseau 5G ne doit pas être le principal critère de sélection d'un nouveau téléphone.

Vous ferez comme moi la grande majorité de vos téléchargements lourds (mises à jour, vidéos Netflix, etc.) en WiFi à domicile ou au bureau —ne serait-ce que pour éviter de consommer inutilement des données du forfait cellulaire.

Bref, comptez avant tout sur le 4G LTE pour vos connexions. D’ailleurs, les téléphones n’utiliseront la connexion 5G qu’en cas de nécessité. En temps normal, votre téléphone 5G sera connecté en 4G LTE pour préserver l’autonomie de la pile.

Parlant d’autonomie, les deux Pixel 5 et 4a sont respectivement dotés de généreuses piles de 4080 et 3885 mAh.

Point fort des Pixel : la photo !

Cette photo d’une reproduction Lancôme de Corno a été réalisée alors que la pièce est plongée dans l’obscurité. On dirait qu’elle a été prise ce matin avec le reflet de lumière de la fenêtre ! Assez incroyable !

Malgré les tout petits objectifs des téléphones, les progrès dans le traitement d’image computationnelle ont été si importants ces dernières années qu’il est pratiquement difficile de rater ses photos.

Pixel 5 ou Pixel 4a, les caractéristiques sont identiques sur les deux appareils. Pixel 5 5G à gauche, Pixel 4a 5G à droite.

Offerts à des tarifs avantageux, choisir entre ces deux mobiles 5G de Google est assez facile. Si la coque plastique et l’absence d’étanchéité du 4a sont négligeables pour vous, alors c’est votre téléphone avec, en prime, un écran de 6,2 po qui n’est pas si encombrant vu les bordures très minces.

Sinon, le Pixel 5 étanche doté de la recharge sans fil (chargeur vendu séparément), de 8 Go de mémoire vive contre 6 pour le 4a, d’une coque aluminium, le tout 135 $CA moins cher que l’appareil identique chez nos voisins américains.

Les téléphones Pixel 4a 5G et Pixel 5 5G sont en vente à partir d’aujourd’hui.