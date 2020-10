FCIAT: un festival avec public

Les dirigeants du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FCIAT) espèrent pouvoir mettre un peu de lumière dans cette période sombre en organisant une 39e édition « presque normale » avec un public en salle.

C’est que contrairement aux festivals de cinéma montréalais, qui doivent passer en mode virtuel parce que les rassemblements sont interdits dans la métropole, le FCIAT a le luxe de pouvoir accueillir quelques spectateurs dans ses salles, étant donné que la ville de Rouyn-Noranda est située dans une zone jaune.

« On est fébriles parce que c’est une année particulière et qu’on a l’impression qu’on va se souvenir de cette 39e édition du festival pendant toute notre vie », a confié jeudi au Journal le président et cofondateur du FCIAT, Jacques Matte.

« C’est sûr que les temps sont moroses, mais pour moi, le fait de pouvoir présenter notre festival avec du public et des invités est comme une lumière qui s’allume dans le tunnel. On veut faire voyager le monde pendant une semaine parce que le cinéma, c’est un voyage. »

Plus de 90 films — dont plusieurs primeurs — seront présentés au public abitibien de samedi à jeudi. Bien entendu, toutes les mesures sanitaires seront respectées : « On va suivre le protocole à la lettre, assure Jacques Matte. Toutes les projections vont avoir lieu au Théâtre du Cuivre, une salle qui peut normalement accueillir 720 spectateurs, mais qui va avoir une capacité réduite à 150 pendant le festival pour respecter la distanciation physique. »

Des invités de marque

Plusieurs invités ont déjà confirmé leur présence pour cette 39e édition du FCIAT qui s’ouvre samedi avec la première mondiale de Club Vinland, le nouveau film du réalisateur Benoît Pilon. Ce dernier sera sur place avec les acteurs Sébastien Ricard, Arnaud Vachon et Émilie Bibeau. Philippe Falardeau, Ginette Reno, Robert Lepage, Yves Jacques et Paul Doucet feront aussi le voyage à Rouyn-Noranda pour présenter leurs nouvelles œuvres.

« Ces gens-là ont travaillé pendant trois ans sur leurs films, souligne Jacques Matte. Ils sont donc contents de pouvoir le présenter dans une salle et de voir en direct la réaction du public. C’est leur récompense ultime et on se considère très chanceux de pouvoir leur offrir ça en cette année particulière. »