«FLQ: la traque»: retour au jeu pour Émile Proulx-Cloutier

Heureux de rejouer après la pause du confinement, Émile Proulx-Cloutier s’est retrouvé, dans les derniers mois, sur les plateaux de la quatrième saison de «Faits divers», du film «L’arracheuse de temps» et de «FLQ: la traque», qui récapitule les événements de la crise d’Octobre 1970 sous l’angle du travail policier.

Le tournage de ce docu-fiction, à l’antenne d’Historia les deux prochains vendredis, a eu lieu en juillet dernier, au terme de plusieurs mois d’arrêt de travail pour Émile Proulx-Cloutier, une pause évidemment due à la pandémie.

«Pour moi, ç’a été un retour à l’entraînement très drastique, a rigolé l’artiste jeudi. On avait très peu de temps pour le faire, et c’était énormément de textes à apprendre. Ç’a été un bon retour au jeu!»

Vrai et faux

Habile mélange de documentaire et de fiction, «FLQ: la traque» offre le point de vue extérieur de Jean-François Duchaîne (ici interprété par Jean-François Nadeau), enquêteur qui fut mandaté par le gouvernement du Québec, à la fin des années 1970, pour investiguer sur les circonstances de la crise d’Octobre. L’homme compile les témoignages de membres du FLQ et de différents corps policiers qui ont cherché à retrouver les ravisseurs de James Cross et les assassins du ministre Pierre Laporte.

Là où la série en deux épisodes se démarque, c’est qu’elle amalgame les déclarations de réelles personnes jadis impliquées dans la crise d’Octobre, et de comédiens personnifiant ces mêmes personnages, ou d’autres aujourd’hui décédés.

Par exemple, Émile Proulx-Cloutier devient le lieutenant-détective Julien Giguère, de la Section anti-terroriste (SAT) de la police de Montréal. Habillé de vêtements de l’époque, en mode interrogatoire, il récite des bouts d’une entrevue récente réellement accordée par le véritable Julien Giguère au réalisateur de la série, Guillaume Fortin (qui a souvent utilisé ce procédé dans d’autres docu-fictions de reconstitution historique). Et l’authentique Julien Giguère s’exprime lui aussi à la caméra.

Parmi les acteurs qui jouent dans «FLQ: la traque», on note également Vincent Fafard (Robert Demers), Jason Roy-Léveillée (Paul Rose), Simon Pigeon (Francis Simard), Emmanuel Schwartz (Robert Lemieux) et Antoine Desrochers (Bernard Lortie).

«J’aimais cette posture, qui n’était pas sensationnaliste ou démesurément dramatisée, a expliqué Émile Proulx-Cloutier. On n’est pas en train de jouer avec l’histoire; on met en images une enquête journalistique. Ce n’est pas un projet qui célèbre le travail des policiers; c’est une enquête sur leur travail. Moi, je suis un grand "fan" de documentaires, et je trouvais intéressant de me livrer à cette démarche.»

Manque d’arts vivants

À titre d’auteur-compositeur-interprète (ses albums «Aimer les monstres» et «Marée haute» sont parus en 2013 et 2017), Émile Proulx-Cloutier a vu ses concerts programmés cet été être annulés, de même que d’autres tournages auxquels il devait prendre part.

Il ne cache d’ailleurs pas son incompréhension devant la décision du gouvernement du mois d’octobre, de refermer les établissements culturels en raison de la deuxième vague de la COVID.

«J’ai une profonde hâte de pouvoir revivre les arts vivants, autant comme spectateur que comme artiste. Moi, j’en étais venu à la conclusion que les théâtres et les cinémas n’étaient pas vraiment des lieux de contacts sociaux. Je voyais plus ces endroits comme un lieu de transport collectif vers l’imaginaire. Je n’ai pas exactement compris cette décision, même si je crois à la bonne foi du gouvernement», a-t-il réfléchi à voix haute.

La série «FLQ: la traque» est présentée les vendredis 30 octobre et 6 novembre, à 21 h, à Historia.